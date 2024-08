Politseikoerte pesamuna Hugo saab vaevata jagu nii saabastest kui mööblist

Teisipäeva lõuna ajal müras Rakvere politseijaoskonna taga spetsiaalses aedikus meie teenistuskoerte pesamuna Hugo. Mõned päevad üle nelja kuu noor väänik mängis oma peremehe Jannoga ning heitis puu varju pikutama. Loomalaps väga pikalt rahus olla ei mallanud ning maitses muru seest erinevaid liblesid. Koerajuht Janno tunnistas, et elu kutsikaga on omamoodi kogemus. "Tegelikult ta on tubli," kiitis koerajuht Hugot. Nüüd on kutsikas juba selgeks saanud, et tuppa ei pissita. Ka esimesed trennid on koolis tehtud.