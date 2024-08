Esinemine Station Narval tähendab Puuluubile värskendavat ja uudset kogemust

Tihe tuurigraafik ei ole ansamblile võõras, koroonaaja lõpust saati on rütm olnud ühesugune ning esinemisi on rohkelt nii Eestis kui ka välismaal. Puuluupi kutsutakse paljudele festivalidele. Marko Veissoni sõnutsi on tuuritamine hooajaline asi: Eestis on põhirõhk suvel, siis peetakse vahet ja tihedam on kontserdigraafik taas novembris-detsembris. Lõuna-Euroopas aga see-eest peetakse festivale veel sügise alulgi. Tõtt-öelda ei ole tuuritamine ansamblile ka sel aastal lõppenud: vahetult peale kontserti Narvas astutakse ühes 5Miinuse ja Windows95 Maniga oma eurotuuri kontserdil üles Tartus, peale seda ootavad sügisel ees festivalid Balkani maades, Portugalis, aga ka Aasias – kindlasti kõlab Hiiu kannel tänavu talvel festivalilaval Lõuna-Koreas, Jaapanis Okinawas, Indias. Välisesinemistel aitab tiheda graafikuga kollektiivil silma peal hoida agent ja välisagentuurid.