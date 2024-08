Teater kinkis endale neli sõnumiseina

Kunstnikud rääkisid, et teos kulgeb ringiratast, aga kui tahta sellele mingit mõttelist alguspunkti leida, võiks selleks olla Kreutzwaldi tänava poole jääva seina parem serv ("Laps on liivakastis ..."). Tinglik liivakastiolukord näitab mängu kehtestusjõudu – kui mäng on kord alustatud, siis nii ongi, reaalsus on muutunud. Sealt vastupäeva ümber hoone liikudes saab mäng muudkui tahke juurde, tekitab küsimusi – on siis meie igapäev (näite)mängust nii erinev? Kas seda päriselumängu juhib keegi, mis on tema eesmärk? Kuidas see mäng lõppeb? Kuni suurelt üle nurga laiuvad Juhan Viidingu luuleread "Vaid väljamõeldud elul oli sära/ja oma ilu ..." toovad tagasi alguse juurde – mäng ise päästab mängust. Mängima peab.