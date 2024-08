Kas kirik keset küla? Tapa valla gümnaasiumis algab koolipäev uuel õppeaastal kell 8.30

Koolipäeva uue alguse taga on talvel Tapa gümnaasiumi lastevanemate seas tehtud küsitluse tulemused. "Peamine tagasiside oli see, et suuremale osale vanematest ei sobinud kella üheksane kooli algusaeg. Aga ettepanek oli rakendada muudatust uuest õppeaastast, mitte teha seda õppeaasta keskel," rääkis Tapa valla haridusspetsialist Kai Puhasmets.