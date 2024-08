1. septembrist kuni 4. oktoobrini tähistatakse looduhoiukuud

“Inimene on läinud [loodu] valitsemise ja harimisega ülemäära kaugele (...) ja ma kutsungi üles kõiki kristlasi, kõiki kogudusi, koole ja asutusi tähistama looduhoiukuud, et me pööraksime rohkem tähelepanu loodu hoidmisele” sõnas EKNi president EELK peapiiskop Urmas Viilma oma videopöördumises.