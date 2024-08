Juhtkiri: Jukud ja Mannid haridustuultes

Tapa valla skeem, mille järgi gümnaasiumiõpilased asuvad juriidiliselt ühe mütsi all, on justkui korrektne, kuid reaalselt käib elu ikka vanaviisi kahes koolimajas edasi. Peaasi, et riigilt mõnegi sendi juurde saaks, sest pool valla eelarvest kulub niikuinii haridusele.



Ja nende muutuste tuules on lapsed ja hirmunud õpetajad. Eriti need, kes ei vasta haridustöötajale esitatavatele nõuetele või on siiani jännis eesti keele C1 tasemel valdamisega. Parastajatel on lihtne õli tulle valada. Kuid kas seesama värisevate jalgadega pedagoog läheb 1. septembrist laste ette ja õpetab enesekindlalt edasi? Vaevalt küll. Tõenäoliselt saavad lapsed otsesemalt või kaudsemalt selle hirmuga pihta ja kannavad seda endas edasi. Kaugele ulatuvaid mõjusid on raske hiljem tuvastada, kuid oma osa tuleb ilmselt suurte reformide arvele kirjutada.



Haridusministeeriumil on välja kujunenud selge tulevikuvaade ja varsti tuleb maakonnaski laveerima hakata, et gümnaasiumiosas minimaalselt 100 õpilast kirjas oleks.





Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetel on umbkaudu pooltel Lääne-Virumaa haridustöötajatel nõutav bakalaureuse- või magistrikraad. Ent EHIS ei näita seda, kui paljudel õpetajana töötavatest inimestest on pedagoogi haridus.



Kui arvudesse süveneda, siis võib ilmselt saada halva üllatuse osaliseks. Mis siis, kui ainult veerand meie õpetajaskonnast on väljaõppinud pedagoogid? Kas paneme oma koolid kinni? Järjekorda õpetajatest pole ühegi kooli uksel. Mõned direktorid käivad pedagooge juba ülikoolipingist värbamas.



Vanasõna ütleb, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Aga eks Jukudel ole ka Juhanitele nii mõndagi õpetada. Soovime, et uuel kooliaastal leiaksid Juhanid mahti toredateks ja õpetlikeks toimetamisteks koos Jukudega ja Marid koos Mannidega. Siis oleks kevadel rõõm avastada, et ollakse nii vaimult kui ka hingelt rikkamad. Tublisti targemad muidugi ka.