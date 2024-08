Rõõmsat ja rahulikku kooliaastat!

Rakveres algab õppetöö seitsmes koolis. Kolmes munitsipaalkoolis – Rakvere Vabaduse koolis, Rakvere reaalkoolis ja Rakvere põhikoolis – istub algaval õppeaastal koolipinki ligi 1600 õpilast ja esimeses klassis alustab kooliteed 173 last.

Oleme rõõmsad, et Rakveres allkirjastatakse koolirahu kokkulepe juba teist korda. 15 aastat tagasi, aastal 2009, oli Rakvere esimest korda koolirahu väljakuulutaja. Vahepealsel ajal on toimunud palju muutusi linna hariduselus, hoonestikus, õpikeskkonnas ning tegevuste põhisisus. Rakvere pakub lastele ja noortele rikkalikult huvitegevusvõimalusi ja on saanud sellega heaks eeskujuks.