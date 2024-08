Repliik: kas kana vajab inimõigusi?

Ametliku põhjusena on esile toodud kanade heaolu tagamine, mille nimel loomakaitseorganisatsioonid on aastaid võidelnud.

Eestis on praegu üle 600 000 kana, kellest 81 protsenti elavad puurides. Kohalikust tarbimisest katab meie munatoodang 55 protsenti. Kas keegi on teinud kalkulatsioone, mis läheb kanade puurispidamise keelustamine maksma kanakasvatajatele? Kuidas mõjutab see poodidesse tuleva muna hinda?