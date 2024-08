Miks koerad asju närivad ja kuidas seda ennetada?

Miks koerad asju närivad? Andragoog ja koerte käitumise spetsialist Siim Oja on koeri treeninud üle 15 aasta. Ta aitab loomaomanikel mõista, mis on nende lemmiku käitumise taga, ja annab nõu, kuidas seda muuta. Küllap usub nii mõnigi koeraomanik, et tema lemmik on väga nutikas ja asju ei näri. Oja aga toonitab, et see, kui sinu koer pole senini kordagi näiteks juhtmeid või seadmeid närinud, ei tähenda, et ta ei tee seda mitte kunagi.