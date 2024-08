Neli asja, mis võiks igal koolinoorel kotis olla

Veepudel

Piisavas koguses vee joomine on oluline igas vanuses kooliõpilasele – see aitab säilitada keskendumisvõimet ja parandab üldist heaolu. Veepudelit saab päeva jooksul kraaniveega täita ja pole vaja pidevalt uusi plastpudeleid osta. Ka kehalise kasvatuse tundide jaoks on veepudel vajalik, et sportimise kõrval saaks piisavalt juua.