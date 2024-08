Uuringust ilmnes, et koguni 67 protsenti juhtidest saab kurjaks, kui teine juht ei näita manöövreid tehes suunatuld. 56 protsenti juhtidest on väga häiritud, kui mõni teine sõiduk trügib ootamatult nende sõidurajale, pooled juhid on aga vihased, kui kaasliiklejad liiguvad lubatud sõidukiirusest aeglasemalt, pidurdavad järsult või kasutavad roolis olles mobiiltelefoni.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul näitavad uuringu tulemused, et inimeste jaoks on esmatähtis jõuda võimalikult kiiresti sihtkohta ja et neid häirivad juhid, kes seda takistavad.