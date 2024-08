Riigiasutused hakkavad kirjadele kiiremini vastama

Justiits- ja digiministri Liisa Pakosta sõnul on muudatuse laiem eesmärk parandada riigi ja kohalike omavalitsuste teenuste kättesaadavust.

"Tegemist on oodatud muudatusega, tänu millele muutub suhtlemine riigiga tõhusamaks ja see aitab kokku hoida meie kõigi aega ja närve," ütles Pakosta. "Oma küsimustele kiirem vastuste saamine on kasulik ka ettevõtetele, kes saavad oma tegevustega kiiremini edasi minna," lisas ta.