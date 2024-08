Linnavolinikud kinnitasid Rakvere ühendlasteaia nime

Edaspidi kutsutakse kolme erinevat õppehoonet vastavalt endistele nimedele Rakvere linna lasteaia Rohuaia, Kungla ja Triinu majaks. Nimemuutmise tõttu tuli linnavolikogus jutuks, et kas nüüd tulevad majadele uued sildid, kuid abilinnapea Laur Kaljuvee sõnul selles asjas suurt vahet pole. "Paljud ettevõtted tegutsevad nii, et juriidiline nimi on üks ja maja seinal olev ärinimi teine. Rahvasuus elavad endised nimed kindlasti edasi. Võibolla peaks siis senistelt siltidelt sõna "lasteaed" ära võtma, kuid seda peab veel arutama," lausus Kaljuvee.