Rakvere kõige ohtlikuma ristmiku ümbruses keelatakse parkimine

Peateeks olevale Laada tänavale, mis muide on Rakvere kõige suurema liiklustihedusega tänav, on Posti tänavalt ette sõidetud mõlemast suunast. Süüdlaseks on reeglina jäänud Posti tänaval liikunud sõiduki juht, kuid tegemist pole mitte ainult hooletusega. Nimelt piiravad ristmikul vaatevälja tänavate ääres parkivad autod, suured puud ja ka Laada tänava maja.