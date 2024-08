Gert Gordejev leidis uue korvimehe kiirabiautost ja jätkab hooaega

Gert Gordejev pidi hooaja lõpuks enda kõrvale leidma uue korvimehe. Nüüd, nagu selgub, on neid lausa kaks.

Läänevirulasest motokrossisõitja Gert Gordejev, kes on seni osalenud kõigil selle hooaja MM-etappidel, sattus augusti alguses lõhkise küna ette – korvimees Sten Niitsoo teatas, et ei saa isiklikel põhjustel hooaega lõpuni kaasa teha. Nüüdseks on aga lahendus leitud.