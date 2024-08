Laupäeval avatakse Tamsalu muuseumis näitus "Jälle koos on koolisõbrad"

Kõige rohkem on näitusel matemaatikaõpikuid.

Kolmapäeval seati Tamsalu muuseumi laudadele vanu õpikuid, millest vanimad on pärit tsaariajast, kõige uuemad aga eelmise sajandi üheksakümnendatest. Tegemist on Maie Nõmmiku ja Malle Annuse koostatud näitusega "Jälle koos on koolisõbrad", mis avatakse 31. augustil kell 12.