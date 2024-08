Kadrina keskkooli lapsed hakkavad saama oma koolis valmistatud toitu

"Söögitegemine on kui armastus. Sellesse tuleb sukelduda või siis üldse mitte," rääkis Kadrina lasteaia Sipsik direktor Anu Faelmann-Klaus, kui avamiskingitust üle andis. Kadrina keskkooli vastne direktor Evelin Teiva ütles, et lastel on oma köögiga väga vedanud.

Vallavanem Kairit Pihlak nimetas, et varem ei ole vald oma restorani avanud. "See oli väga huvitav protsess," meenutas vallajuht ja lisas, et kui asja võtavad eest vedada kolm kirglikku naist, on kõik võimalik. Nendeks kolmeks organiseerijaks ja ideede generaatoriks olid Kadrina valla senine meediaspetsialist Gethe Rohumägi, arendusspetsialist Maris Muusikus ja Kadrina Köögi toitlustusjuht Kersti Kaubi.