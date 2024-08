Selgus Kadrina raamatukogu uus direktor

Gerda Ansi on töötanud Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaalis üheksa aastat ning tal on laialdane kogemus ja vajalik kvalifikatsioon, mis tegid temast suurepärase kandidaadi. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli infoteaduse eriala 2012. aastal ning 2024. aasta kevadel lõpetas edukalt kultuurikorralduse magistriõpingud Tartu ülikoolis.



"Raamatukogutöö on mulle südamelähedane ja on suur rõõm, et mulle on antud võimalus asuda Kadrina valla raamatukogu direktori ametikohale. Pühendun heale lugejateenindusele, panustan sündmuste korraldamisse ning hoian tugevat meeskonnavaimu. Värske magistrandina soovin raamatukogu uuenduste kaudu edasi arendada ja et raamatukogu oleks jätkuvalt mõnus paik, kus koos käia ja kuhu kõik on oodatud," rääkis peagi ametisse asuv Ansi.



Aastate jooksul on Ansi Kadrina valla Hulja piirkonna lastele loonud koha, kus käia ja koostegemisi nautida. "Olen korraldanud täiskasvanutele töötubasid, millest enamikku olen ise juhendanud. Lisaks korraldanud mitmeid filmi- ja lauamänguõhtuid. Kogukonnaelu rikastamine on toonud mulle mitmeid tunnustusi ja olen veendunud, et südamega tehes õnnestuvad ideed hästi," lausus uus Kadrina valla raamatukogu direktor.



"Mul on hea ja kindel tunne, et Gerda osutus valituks ja võin rahuliku südamega puhkama minna. Olen rõõmus, et minu mantlipärija on noor ja energiline inimene, täis põnevaid mõtteid ja ideid. Gerdale jõudu ja jaksu selles väga huvitavas ametis!" rääkis senine direktor Ene Heide.



Juhina plaanib Gerda Ansi jätkata raamatukogu arendamist ja pakkuda kohalikele elanikele veel paremaid teenuseid. Plaanis on luua iseteenindusautomaadi kasutamise võimalus ja kaaluda lugejate ID-kaardi alusel lubamist raamatukogu külastama ajal, mil töötajat kohapeal ei viibi.



"Usun, et Gerda jätkab Kadrina valla raamatukogu arendamist ja ajaga kaasas käimist nii, nagu seda seni on tehtud. Tänase infoühiskonna suur väljakutse on muuta raamatukogu veel atraktiivsemaks ja kasulikumaks kogukonnale. Gerda puhul on positiivne, et tema jaoks on olnud oluline töö lastega, et uusi lugejaid juurde kasvatada. Ta on pikalt loonud kogukonnas väiksematele võimalusi tegevusteks ja enesearenguks," kõneles Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.