Kastani puiestee avatakse kooliaasta algusega

Rakvere abilinnapea Kert Karus täpsustab, et asfalteerimistööd on küll kogu ulatuses lõppenud, kuid lõiguti jätkuvad Kastani puiesteel kõnniteede kivikatte paigaldamine ja parklaalade ehitustööd, puude istutamine ning haljastustööd.

"Kuna parkimisalasid ehitatakse otse sõidutee kõrval, esineb nende valmimiseni osalisi liikluspiiranguid ehitajate turvalisuse tagamiseks. Piiranguid rakendatakse ehitajate tööajal ja pärast selle lõppu võetakse need maha," selgitas Karus.

Rakvere põhikooli ümbruses on kõnniteed valmis. "Oleme loonud põhikooli ümbruses turvalise teekonna, et lapsed saaksid kooli minna. Kooli ümbrusesse on paigaldatud ülekäike tähistavad ja muud liiklust suunavad märgid," ütles abilinnapea.