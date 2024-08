Väike-Maarja gümnaasium sai uue direktori

Kümnik tõdes, et otsus Rakke koolist lahkuda sündis kahetiste tunnetega, kuid enesearengut ja perekonda silmas pidades. Vallavanem Indrek Kesküla pidas oluliseks, et Tanel Kümnikul on selge usk ja nägemus, kuidas väärikat gümnaasiumi edasi juhtida.

"Mul on väga hea meel, et direktorikonkurssi saab õnnestunuks pidada. Parimaks osutunud Tanel Kümnik on ise gümnaasiumi vilistlane, töötanud Kiltsi koolis ja hetkel juhib Rakke kooli. Hetkel on meil kõik eeldused gümnaasiumis olemas: eksamitulemused on head, koolis on huvitav ja kümnendasse klassi astujaid on isegi rohkem kui 30 õpilast," rääkis vallavanem.