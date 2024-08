Koolimaja rappus, rahvas hõiskas: Vennaskond oli siin

Siiski poleks nad ilmselt kahetsenud, kui oleksid roninud hoone teisele korrusele, rohmakavõitu klubiinterjööriga saali, kus soojendusbändina oli laval The True Tale Of, suuresti kohalike juurtega noormehi ühendav bänd. Võrdlemisi raske oli uskuda lavalt korduvalt kostnud hõiget, et parasjagu käib nende teine esinemine laval üleüldse. Peamiselt maailmaklassikast väga tuntud rokipalu esitati maitsekalt ja väga puhtalt.