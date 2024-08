Eesti geograafiline asukoht paisutab krossimehe eelarve kordades suuremaks

Gordejev tunnistab, et korvimehega seonduv on kõige põhilisem asi üldse spordiala juures. Ka tänasel päeval on tiime, kus vennad sõidavad ja tegu on sellise pereürituse moodi asjaga. Üheks parimaks näiteks on MM-il teist kohta hoidvad Läti kaksikvennad Lielbārdised.

"Minu elu on kulgenud ikkagi niimoodi, et olen pidanud koguaeg otsima seda inimest, kellega saaks sõita. Ja paratamatu on see, et kui mingi asja järgi on nõudlus, siis tuleb maksta. Eriti meie regioonis," rääkis Gordejev. Kuna valdav osa võistlustest toimub Kesk-Euroopas, siis kohalikud krossimehed saavad nö hobikorras sõita. Võetakse reedel töölt päev vabaks, vuratakse võistluspaika ja esmaspäeval ollakse tagasi tööl. Aga meie regiooni sõitjad peavad ühe võistluse tarbeks sisuliselt terve nädala vabaks tegema. "Mina alustan sõitu tavaliselt kolmapäeval ja tagasi olen nädal hiljem. Tänu sellele on minu eelarve oluliselt suurem".