Oleg Gross tunnistas otsekoheselt, et tema motivatsioonile ja entusiasmile andsid hoobi Rakvere linnavolikogu opositsioonipoliitikud ja inimesed, kes hakkasid tema plaanidele vastu seisma, neis vigu nägema ja tingimusi seadma. "Rakvere ärikeskuse detailplaneeringu kinnitamine on veninud, oma roll on selles opositsioonipoliitikutel," rääkis ta."Ettevõtja eesmärk pole raha mitte seifis hoida, vaid investeerida. Kuna tekkis võimalus osta Rakvere Aqva ja hakata selle kaudu rajama Viljandi spaahotelli, siis ma otsustasin viimase kasuks, sest seal vastuseisu pole ja investeering hakkab end kohe tagasi teenima. Rakvere ärikeskus läheb ootelehele ja hetkel mul puudub vastus, kas ja millal ma selle projekti uuesti käsile võtan."

Rakvere ärikeskuse detailplaneeringu kinnitamine polnud kavas ka linnavolikogu augustikuisel istungil, kuigi varasemates väljaütlemistes ametnikud-poliitikud seda lubasid. "Rakvere ärikeskusesse investeerimine oli nagunii emotsionaalne otsus, mis tulenes missioonitundest," kõneles Gross. "Suurt majanduslikku kasu see vaevalt et toob või tooks, see on suure riskiga projekt. Aga kui sellele on vastuseis, siis ma ka ei hakka kivist vett välja pigistama, vaid investeerin siis, kui selleks järgmine võimalus avaneb. Las linnarahvas ise otsustab, mida tahab, ja valib järgmistel valimistel nende poliitikute poolt, kelle seisukohad neile rohkem meeldivad."