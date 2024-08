Rakvere riigigümnaasiumi täiendav vastuvõtt andis õpilastele uue võimaluse

Rakvere riigigümnaasium kuulutas augusti keskpaigas välja täiendava vastuvõtu. Vabad õppekohad tekkisid suve jooksul, kui riigigümnaasiumis õppimisest loobusid mõned kaugemal elavad õpilased. Siiski ei mõjutanud see oluliselt üldist huvi kooli vastu. Sisseastujaid oli üle 80 koolist ehk mitmelt poolt Eestist. Loobumised tulenesid perekondlikest ja logistilistest põhjustest. "Entusiastlikult oldi valmis muutma oma elu, kuid suve jooksul tuli taipamine, et peab ühiselamus elama või pikalt kooli sõitma. Neid eitusi ei tulnud massides," rääkis koolijuht Liisa Puusepp.

Siiski on kool kõnetanud väga paljusid õpilasi väljaspool maakonda. "Oleme rõõmsad, et paljud õpilased on teinud teadliku valiku tulla siia õppima, hoolimata elukoha kaugusest," lausus õppe- ja arendusjuht Mihkel Kangur. "Meie roll riigikoolina on pakkuda haridust mitte ainult kohalikule piirkonnale, vaid kogu Eestile. Samas on meie eesmärk toetada Lääne-Virumaa jätkusuutlikku arengut ja tagada, et siinsed noored naaseksid piirkonda."