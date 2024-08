Pühapäeval kuulutatakse Rakvere Keskväljakul välja koolirahu

Pidulik koolirahu väljakuulutamine algab kell 13, mil Rakvere linnapea Triin Varek võtab koolirahu teatepulga üle Toila vallalt. "Oleme rõõmsad, et Rakveres allkirjastatakse koolirahu kokkulepe juba teist korda," lausus linnapea. "Viisteist aastat tagasi oli Rakvere esmakordselt tiitlikandja. Vahepealsel ajal on toimunud palju muutusi linna hariduselus, hoonestikus, õpikeskkonnas ning tegevuste põhisisus. Rakvere on lastele ja noortele pakkumas rikkalikult huvitegevusvõimalusi ja saanud sellega heaks eeskujuks," märkis Varek.

Koolirahu liikumisel on oma missioon: toetada põhimõtet, et koolikeskkond peab olema füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvaline kogu koolipere jaoks. Koolirahu on mõtteviis ja oluline osa haridusteest. Selle nimel, et koolirõõm oleks kättesaadav nii õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile kui ka lastevanematele, korraldavad koolid õppeaasta jooksul mitmesuguseid üritusi ning teevad järjepidevat tööd. Koolirahu kokkuleppe allkirjastamine ongi kõige selle alus.