Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonda hakkab juhtima Kai-Ly Sankovski

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et kuna avaliku konkursi tulemusel jäi osakonna juhataja kahjuks leidmata, otsustati korraldada sisekonkurss, et toetada inimeste motivatsiooni teha organisatsioonisiseselt otsuseid karjääriredelil edasiliikumiseks. "Mul on väga hea meel, et Kai-Ly Sankovski kandideeris. Usun, et varasemad laialdased kogemused valdkonnas on heaks platvormiks osakonna töö edukal juhtimisel. Tundes hästi oma kolleege, teades inimeste võimekusi ja arengukohti, kus osakonnana on ka midagi muuta vaja, usun, et koostöö sujub positiivselt ning edumeelselt. Edu, jõudu ja vastupidavust!" rääkis Varek.