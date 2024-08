Galerii George Clooney on Eestis? Kolga mõisas filmitakse Hollywoodi seriaali

Kohtusime ka võttepaiga mänedžeriga, kellele sai esitatud küsimus, kas suur boss ehk Clooney on samuti kohal. "Minu jaoks on kõik suured bossid," sõnas filmimees saladuslikult. "Kahjuks ei ole mul võimalik midagi rohkem lisada." Küll aga on Virumaa Teataja näinud kohaliku elaniku filmitud videot, kus Hollywoodi staariga sarnane meesterahvas mõisa hoovis ringi jalutab. Ka ülikarmid turvameetmed viitavad sellele, et kohal võib viibida A-kategooria staar.