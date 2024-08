Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kolmapäeva pärastlõuna Haljala kolhoosi keskuses. On kuum ja kuiv. Küsime agronoomi, esimeest või mõnda teist teadjamat meest-naist, kes juhataks meid kombainerite juurde. Kuid kontoris ja õuel pole nimetatutest kedagi. Aeg on kiire ja kõik põllutööga seotud spetsialistid lausa lennus. Siis juhtus kontori juurde sõitma aseesimees H. Lassur. Kuigi tunneme veidi piinlikkust (ikkagi segajad palaval tööajal), pärime seda praegu lausa tulikuuma küsimust: kuidas läheb lõikus? «Põllul on meil 15 kombaini. Töötatakse kahes grupis eri osakondades. Kumbagi rühma teenindab neli autot. Grupijuhid on Toomas Varek ja Rein Veiert.»