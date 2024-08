Virumaateatajalaste kultuuriampsud.

Merly Raudla:

Kõige kindlam amps kultuuri on hea raamat. See sobib iga ilmaga ja igal pool. Minu viimaste kuude üks parimaid lugemiselamusi on Jodi Picoult’ «Jutuvestja». Kuigi raamat on paks ja algus kipub veidi venima, hakkab järsku lisanduma põnevaid karaktereid ning tekib raskusi lugemise lõpetamisega. Esmapilgul ühele hallile hiirekesele ja raugale üles ehitatud jutt hakkab võtma ootamatuid pöördeid, mis viib jalutama ajalooradadele ja mõtlema perekonnasuhetele. See on väga mitmekülgne lugemine, mille käigus meenus taas, kui palju on endal, mille üle tänulik ja õnnelik olla.