Nädala kaja: võimas Virumaa suvi

Panin tähele, et suvi pakkus igale maitsele midagi – ilm oli täpselt paras, et rannas lesida, loodust imetleda, festivalidel tantsu vihtuda või sportida. Mõnele osutus Võsul rannas viibimine kulukaks, kuid võimalik oli suund võtta näiteks Kunda randa, kus parkida sai mureta ja lisakuluta.

Tuleb tõdeda, et Kunda ei saanud siiski populaarseks mitte selle pärast ... Sest kui mõnele tundub, et Eesti suved jäävad ikkagi jahedaks, siis järgmisest aastast on võimalik Kunda-nimelise lennukiga õhku tõusta ja soojale maale reisida. Ja kui see jääb kaugeks unistuseks, saab vähemalt koos Tšehhi naljahammastega linnasildi juures paar klõpsu mälestuseks teha.