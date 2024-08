Päästeamet palub muinastulede ööl taevalaternad lennutamata jätta

"Jäta taevalatern lennutamata. See üürike ilu on lahtise tule tõttu väga ohtlik ja lisaks ka keskkonda reostav," kirjutab päästeamet sotsiaalmeedias. "Päikeseloojang on merel olijatele paras vaatepilt. Eesti mererannik kattub lugematu arv muinastuledega. Meeleolu loova lõkke retsept on lihtne: tee seda ohutult ning põleta muinastules vaid puhast puitu, paberit ja pappi. Ilmaprognoos lubab küll kohatist vihmasadu, kuid ohutuks lõkkepõletamiseks tasub reegleid meeles hoida."