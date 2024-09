Tallinna-Narva maantee kolmel rambil on esmaspäeval liiklus häiritud

Harju maakonnas Tallinna–Narva teel on Kuusalu Narva-poolne ramp (km 40) ja Liiapeksi mõlemad rambid (km 53) seoses remonttöödega ajutiselt suletud. Kuusalu ramp on suletud kell 19-5.30, liiklejate ümbersõit on korraldatud Kahala kaudu. Liiapeksi rambid on suletud kell 11–23, liiklejate ümbersõit on korraldatud Vahastu kaudu.