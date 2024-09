Hispaanias abis olnud päästjad jõudsid tagasi

Hispaanias käisid metsa- ja maastikutulekahjude kustutamisel abis kaks 20-liikmelist meeskonda. Esimene meeskond oli 31. juulist 16. augustini Hispaania keskosas Castilla-La Manchas, teine meeskond oli 15. augustist 31. augustini Hispaania loodeosas Galicias. Mõlemad piirkonnad on mägised ning Galicia on üks Hispaania metsarikkamaid piirkondi. Meie maakonnast osalesid Tapa päästekomando meeskonnavanem Juri Kari ja Lääne-Virumaa päästepiirkonna peaspetsialist Valmar Matso.

"Missiooni mõte on olla kohapeal valmis juhuks, kui tulekahjud suureks lähevad ning sealses kliimas on see pigem aja küsimus. Kui riigid kutsuvad abi siis, kui sündmus juba käib, ei pruugi see piisavalt kiiresti kohale jõuda," selgitas esimesena Hispaaniasse sõitnud meeskonna juht Kaarel Langemets.