Rakvere teater avab 85. hooaja teatrilahvkaga

Väljamüügiga tehakse ladudesse uuslavastuste tarbeks ruumi, sest juba sama päeva õhtul jõuab väikeses majas lavale esimene neist – Maarja Kangro "Klaaslaps", mille lavastaja ja dramatiseerija on Urmas Lennuk.

Teatri töötajad ja näitlejad on suvel hoolega hoidiseid valmistanud ja plaanivad kõhutäiteks ka oma hõrgutised letile panna. Kohal on kaduviku mehed, et vägesid juhatada ja kaupa tutvustada. "Kindlasti leiab pakutava seast endale meelepärast nii kooli- kui harrastusteatri esindaja, kuid lavalt tuttavad esemed passivad suurepäraselt ka kodust interjööri või garderoobi ilmestama," sõnas teatrijuht Velvo Väli.