Koolijuhid ettevalmistuseta õpetajate palkamises probleemi ei näe

See on paras võrdpilt kooliaasta algusele.

1. septembril lapsi, õpetajaid ja koolijuhte haaranud elevust ei jagu pikalt, selle võtab üle rutiin, mis paljudele koolijuhtidele on tõsine peavalu: rutiin tähendab ka pidevaid õpetajaotsinguid, sest kogu Eestit valdav pedagoogipuudus on Lääne-Viru maakonnas ulatuslik ning kuni koolijuhtidel murrangulisi saavutusi ette näidata ei ole, tuleb mõnel pool leppida sellega, et lastele annab tunde inimene, kes võib küll olla hakkaja ning tubli, ent kel puudub vastav ettevalmistus.