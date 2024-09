Järgmise aasta Viru Folgil kõlavad Leonard Coheni laulud

LEONARD COHEN TRIBUTE BAND koosseisus Paddy McQuaile (vokaal, kitarr), Lisa Theman (vokaal), Kjell Ekholm (bass), Lotta Ahlbeck (viiul), Felix Lönnqvist (klahvpillid) ja William Barman (löökriistad) esitab kahetunnisel kontserdil Coheni suurimaid hitte, nagu "So Long Marianne", "Suzanne", "I‘m Your Man", "Take This Walz", "Hallelujah", "Dance Me To The End Of Love", "Lover, Lover, Lover".