Rakvere linnavolinike ettepanek: Ott Arder väärib nimelist tänavat

Rakvere linnavalitsuse kohanimede komisjoni ettepanek nimetada Võimla tänav Hariduse tänavaks on Heli Kirsi ja Üllar Saaremäe sõnul igati arusaadav, ent Hariduse tänav on väga paljudes Eesti linnades ja asulates ning Rakvere väge täis linnana vajab ambitsioonikamat lähenemist. "Tänava nimi saab jutustada lugusid ja tekitada kõlapinda mitte ainult rakverelaste hulgas, vaid kogu Eesti, et koguni maailma mastaabis," lausus Üllar Saaremäe.



Ott Arderile tänava pühendamiseks on Saaremäe sõnul kaalukad põhjused. Ta tõi esile, et luuletaja ja tõlkija Ott Arderi sõnadele on loodud suur osa ansamblite Ruja, Apelsin, Rock Hotell ja Karavan loomingust, lastele kirjutatud muhedad ja soojad luuletused on hinnas igas lasteaias, koolis ja lastega peres. "Rakvere I keskkoolis õppinud Ott Arder on oma koolist kirjutanud kauni luuletuse "Koolitee", mille eelviimane salm kõlab nii: "Vana valge maja siiski püsib,/endiselt on selles majas kool./Keegi tänaseni vastab-küsib,/numbreid nüüd on rohkem ajalool," rääkis teatrimees.

Heli Kirsi ja Üllar Saaremäe märkisid, et ehkki suurte teenetega Eesti riigimehe Jaan Poska lapselapselast Ott Arderit kutsuti Nõukogude okupatsiooni aastail teisitimõtlemise tõttu korduvalt KGB-sse ülekuulamistele, jätkas ta ajakirjas Pikker ikka teravate lugudega võõra võimu aadressil. Nad rõhutasid, et armastatud luuletaja ja loomingus asjade sügavamat olemust tabanud Ott Arderi nime kandev tänav, mis ühendaks Vabaduse tänava ja Jaan Poska puiestee, aga tinglikult ka Tuleviku tänava, oleks Rakverele suureks auks.



Linnavolinike sõnul oleks Rakvere Vabaduse platsi all asuvas maaaluses parklas võimalik lustlikul ja Ott Arderile omasel moel eksponeerida tema luulet, lisada illustratsioone tema luuleraamatutest, inspireeruda tema tekstidele loodud lauludest. "Ott Arder väärib ajatult meenutamist kasvõi meie uues muusikamajas kontserdisarja, festivali, kammerkontserdi näol. Meil on just nüüd see võimalus. On öeldud, et mida näeme, sellest ka räägime."

Heli Kirsi ja Üllar Saaremäe sõnul jääb tänava nimi aastateks linlaste ja linna külalistele oluliseks, kuna selle kaudu identifitseeritakse antud piirkonda, kus tänav asub, väärtustatakse nimega seonduvat lugu või isikut või ajaloolist sündmust.