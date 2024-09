Haavapuitmassi tootja Estonian Cell pani kõrgete elektrihindade tõttu tehase jälle seisma

Tootmise seiskamine Estonian Cellis ei käi nii, et vajutad nupule ja tehas kohe seisab. "Meil on protsess pikem. Me alustasime seiskamist peale 1. septembri lõunat. Millal siis viimane puitmassipakk tootmisest tuli? See tuli enne päeva lõppu," selgitas Rain Pärn.