September on riigimetsas seenetarkuste õppimise kuu

RMK Nõva külastuskeskuse teabejuht Tiiu Annuk kinnitas, et eestimaalaste seenelkäimise komme ei näita vaibumise märke. „Samal ajal ollakse hädas seente tundmisega. Seeni õigesti määrata pole alati sugugi lihtne, iga kord ei aita ka raamatud ja Google,“ rääkis Annuk. Tema sõnul astutakse vahel oma seeneleidudega sisse ka RMK külastuskeskustesse.

„Ka meie töötajad pole õppinud mükoloogid, kes kõiki seeni tunnevad. Mina ütlen inimestele alati: kui olete 99,9% kindel, et teate, mis seenega tegu, siis pole vaja seda süüa. Sööge vaid siis, kui olete absoluutselt ja sajaprotsendiliselt kindel, et tegemist on söögiseenega,“ lisas ta.