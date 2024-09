Sirveli esitus MM-il jäi tagasihoidlikuks

"Esimene ring oli paras kaos, kuna meid pandi U23-ga koos sõitma ja tõusudel tekkisid kerged ummikud. Peale esimest ringi sain hakata oma sõitu tegema," kirjeldas Sirvel. "Üldselt tundsin end hästi ja ära vajumist ei tekkinud. Neljandal ringil tundus, et vahe liidriga ei ole liialt pikk ja lootsin, et õnnestub pääseda viimasele ringile, aga kahjuks olime koos sõitnud poolatariga esimesed, kes -1 ringiga said," rääkis ta.