Caaro SK maadlejad olid Saksamaal edukad

Treener Marger Pormanni sõnul oli tegemist sõprusklubiga, kes on tulemas oktoobris peetavatele Georg Lurichi võistlustele. "Lurich võistlustele on oodata 20 riigist sportlased ja kusagil 500+ võistlejat. Tuleb midagi väga suurt ja samas on ka selles vanuses üheks tugevamaks võistlusteks Euroopas," kirjeldas Pormann tulevast turniiri. Hetkel on tema sõnul juba kirjas, Itaalia, Läti, Soome, Rootsi, Norra, Eesti, Uzbekistan, Kõrgestan, Armeenia, Gruusia, Sveitš. Maadlustreener nentis, et lisandumas on veel Türgi, Kazastani, Ukraina, Leedu, Taani, Hispaania, Saksamaa, Hollandi ja Moldova maadlejad.