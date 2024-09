Tervisekassa hüvitab ravikindlustatud inimestele meditsiiniseadmeid

Kuna meditsiiniseadmeid on väga palju ning sobiva seadme valik sõltub sageli inimesest ja tema terviseseisundist, on asjatundja nõu vajalik, eriti juhtudel, kui meditsiiniseadet ostetakse esimest korda.

"Meie jaoks on apteekrid ja meditsiiniseadmete müüjad väga hinnatud partnerid, kuna nad aitavad valida sobivaimat toodet paljude võimaluste hulgast," rõhutas Veliste. Näiteks venoosse puudulikkuse survesukad peavad olema õige suurusega. Samuti peab ortoos vajaliku toestuse pakkumiseks istuma väga hästi käe või jala ümber – see ei tohi olla liiga suur ega ka liiga väike, samal ajal peab toestus olema õige tugevusega. Või peab näiteks haavaside vastama patsiendi haava paranemise faasile.

Veliste paneb aga inimestele südamele, et meditsiiniseade ei aita inimest, kui seda ei kasutata või kasutakse valesti. "Kui arst on patsiendile seadme välja kirjutanud, on selleks põhjendatud vajadus. Arst selgitab inimesele, miks ta seadet vajab, seejärel täpsustab müüja seadme kasutamist ja lõpuks on inimese ülesanne järgida antud soovitusi," tuletab ta meelde.