Juhtkiri: teatrirahva lemmikhooaeg

Nurisetakse küll, et piletid – just suvelavastustele – on kallid, aga ega neid tükke jäeta sellepärast vaatamata. Ju on teatris midagi meile omast, ehk isegi teraapilist – istuda pimedasse saali, et lavaloosse süüvides lahutada või liita meelt, leida vastuseid küsimustele või teistsugusesse ja omamoodi maagilisse maailma sukeldudes hetkeks unustada painavad probleemid.



Kultuur ja statistika ei sobi hästi kokku, kuid esmaspäeval ilmunud aastaraamatus «Teatrielu 2023» on siiski esile toodud mõned märgilised numbrid. Näiteks toimus Eestis 2023. aastal 7172 teatrietendust, külastusi oli üle 1,3 miljoni! Ja see pole üldse mitte absoluutne rekord, vaid nende näitajatega tõusti tagasi koroonaeelse aja tasemele. Ühel etendusel oli keskmiselt 185 vaatajat, iga päev käis teatris keskmiselt 3632 inimest. Esietendus toimus keskmiselt iga 11 päeva järel.



Jätkuvalt kõrge inflatsiooniga majanduskeskkonnas tundub kõik kohati liiga kallis. Seejuures teatripilet. Samas sunnib eelarvekitsikus süvenema kulutustesse, et välja selgitada, kuhu raha käest kaob. Paljudele võib suureks üllatuseks tulla see, et tanklasse on võimalik täiesti vabalt maha jätta sada eurot kuus. Sellesama summa eest saab juba näiteks neli teatripiletit. Kokkuhoidmiseks piisab vaid sellest, et võileib ja kohv süüa kodus, mitte tanklas.



On lavastusi, mille eest poleks kahju ka 50 eurot välja käia. Teise puhul tundub ka 20 liiga palju. Asi polegi ju selles, et tükk oleks vilets, vaid lihtsalt inimene sattus valesse kohta. Lavastused võiksid olla tärnidega tähistatud nagu vürtsikas toit restoranis. Ühetärnilavastustelt võiks oodata siis püssipauku ja peerunalju. Kolme tärniga tähistatud võiks olla sügavamad ja sisukamad, nii et panevad kodus veel pikalt mõtteid mõlgutama.