Repliik: suve lõpp toob rahva lõkkeplatsidele

Ühelt poolt on mul rõõm näha, et inimesed leiavad üha sagedamini tee loodusesse, kuid teisalt ei peaks see kuidagi olema seotud suve alguse või lõpu kuupäevadega. Eesti loodus on imeline igal aastaajal ja aastaaegade vahetumine on meie asupaigas nii kõige suuremaks nuhtluseks kui ka õnnistuseks. Kõigepealt «polaaröö» ja siis «-päev».