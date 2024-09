Kristina Kallas: ega ma õpetajate alampalga tõusu suhtes väga optimistlik ole

Hariduselus on vastuseta või poolikute vastustega küsimusi rohkem kui vastuseid. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) tunneb suurt uhkust, et Eestis tehti tänavu ajalugu ja kõik 1. klassi minevad lapsed hakkavad õppima eesti keeles – aga kuidas on lood teiste teemadega?