Uus esimees loodab Eesti 200 populaarsuse taastada

2023. aasta riigikogu valimistel sai erakond 81 329 häält ehk 13,3 protsenti häältest ja 14 mandaati. Praeguseks on Eesti 200 fraktsioon riigikogus ühe liikme võrra vähenenud ning küsitluste põhjal on erakonna toetus elanikkonna hulgas langenud alla valimiskünnise ehk viie protsendi.

«Kaks viimast aastat on Eesti 200 jaoks olnud keerulised. Julgen tunnistada, et me oleme teinud palju vigu,» ütles pärast vaheaega uuesti Eesti 200 esimeheks valitud Kristina Kallas.