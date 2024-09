Teatris eksponeeritakse digigraafikat, graafilist romaani ja valguse puudutust

Helje Eelma rääkis, et pildiseeria «Kulgemisi» sai alguse juba enam kui kümme aastat tagasi. «Nende aastate jooksul on olnud tänuväärt võimalusi külastada põnevaid riike maa­kera eri paikades. Et eelkõige enda jaoks mälestus reisist kontsentreeritud kujul säilitada, olen «pakkinud» fotode ja joonistuste abil kokku kompositsioone, mis võimaldavad kogetud elamusega igal hetkel taas uuesti kontakti saada. Vähemalt minu enda jaoks töötavad need pildid seeläbi põnevate mälestuste kogumina. Piltidega kaasnevates tekstides olen läbielatu ka sõnaliselt lühidalt jäädvustanud ning nendest leiab lisaks mõningaid konkreetseid fakte külastatud paikade kohta,» tutvustas kunstnik näitust «Kulgemisi».