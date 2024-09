Teater juubelihooajal: «Klaaslaps», «Vaal» ja «Reekviem unistusele»

Teatrisõbrad on tähele pannud, et teatrimaja trepp ja peauks on läinud, kaduvikumehed pikutavad maja ees ja võtavad päikest. Mida tehakse ja kuidas publik hooaja alguses etendustele pääseb?

Velvo Väli (V. V.): Võtsime suvel ette teatri peasissekäigu renoveerimise. Meie kliimas, kus kord külmetab, kord sulatab, on külmumise piiril olev trepp aastatega nii palju mänginud, et see tuli korda teha. Peasissekäigu uste avamiseks oli aga tugevalgi mehel kahte kätt vaja. Päike paistab meil otse suure maja fassaadile ja ega värv ka väga kaua vastu pea. Kõik see vajas veidi kohendamist. Loodetavasti on 20. septembriks, kui suures majas on esietendus, see kõik valmis ja korras.