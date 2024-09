Lubadus antud: Bauroc toetab jalgpallihalli kulude katmist

Linnapea Triin Varek kõneles, et kohtumisel said kõik pooled üksteisega tuttavaks ning Ivar Paplavskis kinnitas Bauroci toetust. "Loodame mõne nädala pärast ehituslepingu sõlmida ning kõik muud teemad tulevad lauale siis peale seda," sõnas Varek.

Ivar Paplavskis tutvustas, et Bauroc AS on Lääne-Virumaalt alguse saanud ja enam kui 20 aasta jooksul rahvusvaheliseks tööstuskontserniks kasvanud pereettevõte. "Jalgpalliga seob meid pere kolmanda põlvkonna esindaja ning toetusega soovime anda panuse eelkõige kodumaakonna laste ja noorte treeningutingimuste parandamiseks põhjamaises kliimas," ütles Paplavskis ja tunnustas Rakvere linnavolikogu jalgpallihalli ehitamiseks väga kaaluka otsuse langetamise eest. Aleksandr Holst, JK Tarvas president, tänas kõiki volikogu liikmeid, kes halli rajamise poolt hääletasid. "See annab kindlasti võimaluse läbi treeningutingimuste parandamise viia ka tulemused uuele tasemele. Turniiride korraldamisega saab tuua linna juurde põnevat spordimelu jälgimiseks ja kaasaelamiseks, aga ka sporditurismi ja tulu majutus-, toitlustusasutustele," rääkis Holst ning avaldas linnapeale ja Bauroci esindajale tänu.