Autojuhiloa omanikud saavad kevadest tsikliga sõita lihtsamatel tingimustel

Järgmise aasta 1. aprillist kehtima hakkav seadusemuudatus tähendab seda, et tavalise autojuhiloa omanikud saavad A1 kategooria ehk kuni 125-kuupsentimeetrist tsiklit juhtida senisest vabamalt. Eestis on eeltingimuseks kaheaastane autojuhiloa staaž ja läbida tuleb mootorrattasõidu ettevalmistus. Praegu pole veel selge, mis on täiendkoolituse tingimused ja maht. Enamikus Euroopa riikides, sealhulgas Lätis ja Leedus, kehtivad niisugused tingimused juba ammu.



Eesti suurima mototehnikamüüja Velt Motocenteri omaniku Hanno Veldi sõnul on tegemist kaua oodatud ja taasiseseisvumisaja ühe olulisima mootorrattaid puudutava seadusemuudatusega. Tema hinnangul on täiendkoolitus mõistlik, et inimene saaks kätte põhitõed ja rattatunnetuse. "Kuna tegelikult on inimene ju autoload teinud ja tänavaliiklusesse lubatud, siis piisabki platsi- ja sõidukoolitusest, mitte kogu autokooli nullist läbimisest nagu seni," rääkis Velt.

Veldi sõnul kasvatab vastu võetud seadusemuudatus liiklusohutust. "Praegu võib Eestis mopeedi- või autojuhilubadega sõita rolleriga, mille maksimaalne kiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis. Kuna linnades on peamine sõidukiirus 50 kilomeetrit tunnis, siis on aeglasema sõidukiga liikumine lihtsalt ohtlik, maanteesõidust rääkimata. Kui autojuhilubadega saab edaspidi ka A1 kategooria ehk kuni 125-kuupmeetrise tsikliga sõita, siis ostetakse ja kasutatakse 50-kuupsentimeetriste rollerite asemel pigem suuremaid masinaid, mis ei jää enam liikluses jalgu, ja see on kaherattalise juhile ohutum," kõneles Velt.

"Praegu soetataksegi palju 50-kuubikulisi mopeede just seepärast, et 125-kuupmeetrise jaoks peaks juba autokooli minema ja uued load tegema. Kindlasti tõstab uus seadus 125-kuupsentimeetriste mootorrataste müüki ja 50-kuubikulised jäävadki edaspidi peamiselt noortele liiklemiseks. 125-kuupsentimeetrine mootorratas või motoroller on tegelikult hea igapäevane transpordivahend, millega on soodne ja lihtne sõita ja saab ka esimese tõelise mootorrattatunde kätte. Lisaks on Tallinna linna avalikel tasulistel parkimisaladel kaherattaliste mootorsõidukite parkimine tasuta," lisas Velt.